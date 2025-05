Cade dall' impalcatura e muore sul colpo | indagini in corso - IN AGGIORNAMENTO

Tragedia al Lido delle Nazioni martedì pomeriggio, dove un uomo di 70 anni è morto dopo una caduta di circa quattro metri da un'impalcatura in una proprietà privata. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 e le indagini sono attualmente in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Dramma al Lido delle Nazioni. Martedì pomeriggio, infatti, un uomo di 70 anni è caduto da un’impalcatura all’interno di una proprietà privata, perdendo la vita. Il volo, di circa 4 metri, è risultato fatale sul colpo. La tragedia si è verificata intorno alle 14, lungo via Stati Uniti... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Cade dall'impalcatura e muore sul colpo: indagini in corso - IN AGGIORNAMENTO

