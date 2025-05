Cade dalla moto in viale Mariotti | conducente grave in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato martedì 27 maggio in viale Mariotti a Parma, dove un motociclista è caduto dalla sua moto intorno alle 18:30. Al momento, le cause dell'incidente sono in fase di accertamento e non sono coinvolti altri veicoli. Il conducente è stato trasportato d'urgenza in ospedale, in condizioni critiche. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti.

Cosa riportano altre fonti

