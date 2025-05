Caccia via libera dalla Regione al nuovo calendario venatorio

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha ufficialmente approvato il nuovo calendario venatorio per la stagione 2025-26. Dopo il positivo passaggio in Commissione assembleare, il calendario, sostenuto da un ampio consenso tra i gruppi politici, sarĂ attivo su tutto il territorio regionale, segnando un'importante novitĂ per gli appassionati di caccia.

La Giunta regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2025-26, dopo il passaggio la scorsa settimana in Commissione assembleare che ha ricevuto un amplissimo consenso da parte dei consiglieri dei diversi partiti: sarĂ valido su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Caccia, via libera dalla Regione al nuovo calendario venatorio

