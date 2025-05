Caccia definito il calendario della stagione | confermata la selezione al cinghiale tutto l' anno

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha ufficializzato il calendario venatorio per la stagione 2025-26, confermando la selezione al cinghiale per tutto l'anno. Il provvedimento ha ricevuto ampio consenso in Commissione assembleare, evidenziando l'importanza della caccia per la gestione della fauna locale. Scopriamo tutti i dettagli dell'apertura e delle normative previste per i cacciatori.

La Giunta ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2025-26, dopo il passaggio la scorsa settimana in Commissione assembleare che ha ricevuto un amplissimo consenso da parte dei consiglieri dei diversi partiti: sarà valido su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna. L’apertura... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Caccia, definito il calendario della stagione: confermata la selezione al cinghiale tutto l'anno

