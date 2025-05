Caccia al Tesoro in realtà aumentata l' app che valorizza la città

Scopri Como in un modo innovativo con la "Caccia al Tesoro" in realtà aumentata, un progetto sperimentale che unisce tecnologia e cultura. Sviluppato dalla Scuola Specializzata Superiore di Arte Applicata di Lugano e dal corso di Laurea Magistrale in Hospitality for Sustainable Tourism Development dell'Università dell'Insubria, questa iniziativa mira a valorizzare la città, offrendo ai partecipanti un'esperienza interattiva e coinvolgente.