Cabal Juventus il difensore bianconero diventa papà | in ospedale con il proiettore per Venezia Juve La FOTO scatena i tifosi

Juan Cabal, difensore della Juventus, vive giorni indimenticabili diventando papà mentre affronta un'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. All'ospedale, nonostante il difficile momento, si è fatto immortalare con un proiettore, pronto a seguire la partita tra Venezia e Juve. La foto ha suscitato l’affetto dei tifosi bianconeri, unendoli in un abbraccio virtuale per questo momento gioioso.

Cabal Juventus, il difensore bianconero diventa papà: giorni speciali per il calciatore ancora infortunato – FOTO. Giorni speciali per Juan Cabal. Il difensore della Juve, ai box dal novembre scorso a causa della rottura del legamento crociato, ha festeggiato con la moglie Valentina Alcibar l’arrivo del suo primogenito, David junior, nato a Torino il 23 maggio. Tra le foto pubblicate sui social, anche una che ha scatenato i tifosi della Juventus: Cabal ha assistito a Venezia-Juve dall’ospedale con un proiettore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Cabal Murillo (@davidcabal22) ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cabal Juventus, il difensore bianconero diventa papà: in ospedale con il proiettore per Venezia Juve. La FOTO scatena i tifosi

