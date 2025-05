Buttare l’olio del tonno in scatola nel lavandino o nel wc è sbagliatissimo | ecco perché e i consigli della nutrizionista per utilizzarlo al meglio

Buttare l'olio del tonno in scatola nel lavandino o nel WC è un errore grave, sia per l'ambiente che per la salute. Questo articolo esplora le ragioni per cui tale pratica è da evitare e offre consigli pratici di una nutrizionista su come riutilizzare l'olio, valorizzando così un alimento amato dagli italiani e contribuendo a ridurre gli sprechi. Scopri di più!

Agli italiani piace il tonno in scatola, una conserva con prezzo e profilo nutrizionale interessanti. Secondo recenti dati dell’ Ancit (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare), nel 2024 i nostri connazionali hanno consumato in media 2,36 kg di tonno, che tra le conserve ittiche fa la parte del leone. Non di rado la preferenza ricade sul prodotto in olio perché più morbido e saporito. Ma non manca chi il condimento lo butta nel lavandino o nel WC. Sbagliatissimo! Intanto è uno spreco alimentare, e poi l’olio intasa le tubature e, non essendo biodegradabile, è molto inquinante; perciò va raccolto in una bottiglia e conferito negli appositi raccoglitori... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Buttare l’olio del tonno in scatola nel lavandino o nel wc è sbagliatissimo”: ecco perché e i consigli della nutrizionista per utilizzarlo al meglio

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'olio del tonno in scatola va buttato nel lavandino? Non sprecatelo!; Tonno in scatola, il nutrizionista Piretta: «Buttare l'olio nel lavandino è un errore. La pasta col tonno migl; Novità su WhatsApp, arriva la funzione per salvare i messaggi canali: ecco a cosa serve e come usarla; “La mia ragazza mi dava delle cose a mia insaputa, non ragionavo più bene. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tonno in scatola, il nutrizionista Piretta: «Buttare l'olio nel lavandino è un errore. La pasta col tonno migliora l'umore e aiuta il sonno» - Tonno in scatola. È corretto buttare l'olio presente nella confezione? Omega 3, zinco, selenio, proteine nobili. E ancora potassio, iodio, fosforo, oltre ad uno ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Tonno in scatola, il nutrizionista Piretta: «Buttare l'olio nel lavandino è un errore. La pasta col tonno migliora l'umore e aiuta il sonno» - È stato calcolato che con gli sprechi del mondo occidentale manterremo tutto il mondo in via di sviluppo e buttare l'olio della scatoletta del tonno in scatola è sicuramente uno spreco». 🔗Si legge su ilmattino.it

L’olio del tonno in scatola non buttarlo! Usalo in cucina perché ricco di Omega-3 e vitamina D - Il commento del nutrizionista “Non degradato e non alterato, l’olio della scatola di tonno può quindi essere ... l’olio d’oliva delle scatolette di tonno non è quindi da buttare, ma invece da ... 🔗Da sportoutdoor24.it

L’olio del tonno si butta? #tonno #olio #cibosano #salute #food #dieta