Bus rapid transit tra lo Scalo e Latina il tracciato su via Epitaffio approvato in Consiglio

Il Consiglio comunale di Latina ha approvato il progetto del bus rapid transit (Brt), un nuovo collegamento veloce tra Latina Scalo, Latina e i quartieri Q4-Q5. Nonostante le polemiche sollevate dalla minoranza, il piano prevede l'utilizzo di bus elettrici su sede propria, avviando un percorso di mobilità sostenibile per la cittadinanza. Il primo stralcio della realizzazione promette un significativo miglioramento del trasporto pubblico nella zona.

