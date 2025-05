Bulimia tecnologica | il futuro che ci consuma

L'articolo esplora il fenomeno della bulimia tecnologica, un comportamento compulsivo legato all'assorbimento frenetico di innovazioni digitali. Mentre ci immergiamo in mondi come blockchain, metaverso e intelligenza artificiale, emergono anche preoccupazioni sugli effetti collaterali di questa crescita incontrollata, che rischiano di consumare la nostra civiltà. Analizziamo ciò che si cela dietro l'euforia per la tecnologia e le sfide che ci attendono.

La nostra civiltà digitale si sta sviluppando in modo vorace. In pochi anni abbiamo assistito all’esplosione della blockchain, all’euforia del metaverso, all’imperversare dell’ intelligenza artificiale generativa e, ora, all’“hype” della computazione quantistica. Nel frattempo, però, ci sono “effetti collaterali”. Furti di criptovalute, parliamo solo di quelli noti, per oltre 12 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni (con buona pace della cyber security ), avatar che subiscono violenze nel metaverso secondo la denuncia di una giovane londinese nel 2024, e quest’anno la piattaforma ransomware DragonForce integra l’IA abbattendo i costi per gli affiliati e promettendo che “ tutti possono delinquere ”... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Bulimia tecnologica: il futuro che ci “consuma”

