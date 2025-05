Bufera Zaniolo la procura della Figc apre un’inchiesta | cosa rischia adesso

La Procura della Figc ha avviato un'inchiesta sulla rissa esplosa dopo Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera, dove Nicolò Zaniolo sarebbe coinvolto. L'ex calciatore giallorosso è accusato di aver innescato il conflitto, suscitando interrogativi sul suo futuro e possibili sanzioni. L'articolo esplorerà le implicazioni legali e le conseguenze per Zaniolo, in un caso che sta scuotendo il mondo del calcio.

Firenze, 27 maggio 2025 – La Procura della Figc ha aperto un' inchiesta per fare luce sulla rissa che si è scatenato al termine di Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera. E che, secondo il club giallorosso, sarebbe stata innescata da Nicolò Zaniolo: l'ex Roma si sarebbe recato negli spogliatoi, da lì la lite nella quale sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. Sull’accaduto ci sono due versioni discordanti. Per la Roma, "secondo quanto ricostruito, il calciatore (ex Roma e nella seconda parte di stagione in prestito ai viola, ndr) si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso - si legge nella nota - Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera... 🔗 Leggi su Lanazione.it