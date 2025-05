Btp Italia partito il collocamento Ecco il codice Isin

Il collocamento del Btp Italia ha avuto un avvio promettente, con 300 milioni di euro già raccolti nella prima ora dell’asta. Oltre 10.000 contratti sono stati conclusi, evidenziando l'interesse dei piccoli risparmiatori. Le vendite proseguiranno fino a giovedì 29 maggio, a meno di una chiusura anticipata. Scopri il codice ISIN e tutti i dettagli importanti.

Roma, 27 maggio 2025 – Btp Italia parte bene nel primo giorno di collocamento. Nella prima ora dell’asta sono già stati raccolti 300 milioni. Superata già la soglia dei 10mila contratti passati di mano. Per i piccoli risparmiatori le vendite andranno avanti fino a giovedì 29 maggio, salvo chiusura anticipata, mentre per gli investitori istituzionali l’asta chiude il 30 maggio. Il titolo, identificato dal codice ISIN IT0005648248, ha durata 7 anni e un rendimento minimo garantito dell’1,85%. Chi lo detiene fino a scadenza (4 giugno 20232) avrà un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Btp Italia, partito il collocamento. Ecco il codice Isin

Se ne parla anche su altri siti

BTP Italia 2023: dettagli sul collocamento e prospettive di rendimento; Ecco il Btp Italia: cedola minima all'1,85%, collocamento al via da domani; Svelati i rendimenti del Btp Italia maggio 2025: a chi conviene e quando comprarlo; BTP Italia, nuovo collocamento dal 27 maggio: risparmiatori in fibrillazione. Conviene davvero investire? Che cosa sapere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Collocamento BTp Italia 2032 cedola minima garantita 1,85% al via da oggi - Al via da oggi il collocamento per il 20-esimo BTp Italia 4 giugno 2032 (ISIN: IT0005648248) con cedola minima garantita dell'1,85%. 🔗Secondo msn.com

Btp Italia 2025, al via domani il collocamento: tutto ciò che c’è da sapere - Parte la ventesima edizione del titolo antinflazione per i risparmiatori: rendimento reale minimo dell’1,85%, durata 7 anni e premio fedeltà. Ecco come funziona, a chi conviene e quali sono le alterna ... 🔗Segnala panorama.it

BTp Italia 2032, cedola minima garantita fissata all’1,85% - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Lo riporta msn.com

BTP Italia Maggio 2025 - nuovo collocamento