Btp Italia al via oggi | cedole rendimento come funziona premio tasso minimo garantito La guida completa

Oggi riprende l'emissione del Btp Italia, il titolo di Stato progettato per proteggere gli investitori dall'inflazione. In questa guida completa esploreremo come funziona, le cedole, il rendimento e il premio associato, oltre a svelare il tasso minimo garantito dall'ultima emissione. Scopri tutto ciò che c'è da sapere per approfittare di questa opportunità di investimento.

Dopo poco più di due anni il Btp Italia, il titolo di Stato legato all?inflazione italiana, riapre i cancelli. Il ministero dell?Economia ha annunciato quale sarà il tasso...

