Btp Italia 2025 al via oggi dal rendimento a come si compra | ecco cosa sapere

Oggi, 27 maggio 2025, parte l'emissione della ventesima edizione del Btp Italia, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Con un rendimento reale minimo garantito dell'1,85%, questa opportunità è progettata per proteggere il capitale dall'inflazione. Scopri come investire e le principali informazioni da conoscere su questo strumento finanziario.

(Adnkronos) – Scatta oggi, 27 maggio 2025, l'emissione della ventesima edizione del Btp Italia, il titolo di Stato pensato specificamente per i piccoli risparmiatori che vogliono proteggere i propri soldi dall'erosione dei prezzi. Il rendimento minimo reale minimo garantito è stato fissato all'1,85%, a cui si aggiunge l'adeguamento semestrale all'inflazione italiana misurata dall'Istat.

