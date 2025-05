Brutto aprile per Tesla | -52% nell' UE Il mercato europeo rimane in flessione nel 2025

Aprile si è rivelato difficile per Tesla, con il suo posizionamento scoraggiante al 52° posto nel mercato europeo. Nel 2025, il settore automobilistico sta affrontando una flessione, mentre le vendite di auto a benzina e diesel scendono sotto il 40%. In controtendenza, le immatricolazioni di veicoli elettrici e ibride registrano crescite significative, con Germania e Francia che spingono la transizione verso la mobilità sostenibile.

Nei primi quattro mesi del 2025, le immatricolazioni di auto a benzina e diesel sono scese sotto il 40% del mercato. Sono cresciute le elettriche (+26,4%) e le ibride (+20,8%), con Germania e Francia a guidare la transizione... 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Brutto aprile per Tesla: -52% nell'UE. Il mercato europeo rimane in flessione nel 2025

Se ne parla anche su altri siti

Brutto aprile per Tesla: -52% nell'UE. Il mercato europeo rimane in flessione nel 2025 - Nei primi quattro mesi del 2025, le immatricolazioni di auto a benzina e diesel sono scese sotto il 40% del mercato. Sono cresciute le elettriche (+26,4%) e le ibride (+20,8%), con Germania e Francia ... 🔗Lo riporta dmove.it

Tesla affonda, vendite dimezzate in Europa ad aprile con un mercato dell’elettrico a + 34% - Nonostante la crescita complessiva del mercato elettrico in Europa, le vendite di Tesla sono crollate ad aprile, dimezzandosi rispetto all'anno precedente ... 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it

Tesla, vendite in forte calo ad aprile 2025: -52,6% in Europa rispetto a un anno fa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tesla, vendite in forte calo ad aprile 2025: -52,6% in Europa rispetto a un anno fa ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it

DRIVING A TESLA WITH A PS4 CONTROLLER! - #shorts