Bruceranno come i tank Leopard Mosca sfida i missili Taurus di Berlino

Le tensioni tra Berlino e Mosca si intensificano, con l'ipotesi del trasferimento di missili Taurus all'Ucraina che si fa sempre più concreta. Mentre il cancelliere tedesco è sotto pressione per prendere una decisione, la portavoce russa Zakharova avverte che l'arrivo di nuove armi non influenzerà l'andamento del conflitto. L'articolo esplora le implicazioni strategiche di questi sviluppi.

Secondo molti osservatori, il cancelliere sarebbe a un passo dal mandare i missili in Ucraina. Zakharova: "Nessun'arma tedesca cambierà il corso delle operazioni"... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Bruceranno come i tank Leopard". Mosca sfida i missili Taurus di Berlino

