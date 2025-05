Bruce Springsteen giudica la performance di Jeremy Allen White in Deliver Me From Nowhere

Nel suo nuovo biopic "Deliver Me From Nowhere", Jeremy Allen White offre un'interpretazione intensa del leggendario Bruce Springsteen. Il film, che esplora la vita e la carriera del musicista, ha suscitato l'attenzione dello stesso Springsteen, il quale non ha risparmiato complimenti per la performance dell'attore, sottolineando la profonda connessione emotiva che riesce a trasmettere sul grande schermo.

interpreti e protagonisti di "deliver me from nowhere". Il film "Deliver Me From Nowhere" si distingue per la sua interpretazione intensa e coinvolgente, incentrata sulla figura di Jeremy Allen White, protagonista nel ruolo principale. La pellicola, un biopic dedicato alla vita di Bruce Springsteen, narra il percorso artistico e personale dell'iconico musicista durante la realizzazione del suo album del 1982, "Nebraska". Diretto da Scott Cooper, il film vede White nei panni di Bruce Springsteen, mentre l'attrice Gaby Hoffmann interpreta Adele Springsteen, madre del cantante.

