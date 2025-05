Brignone annuncio amaro | Ginocchio ancora infiammato Tra due settimane vedremo se potrò operarmi al crociato

Federica Brignone affronta un momento cruciale della sua carriera, con il ginocchio ancora infiammato e l'incertezza su un possibile intervento al legamento crociato. A meno di due anni dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, gli appassionati si chiedono se riuscirà a recuperare in tempo. La campionessa, vincitrice della Sfera di Cristallo, ammette di non avere risposte chiare sul suo futuro.

Ce la farà Federica Brignone a recuperare dall’ infortunio in tempo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026? Questa è la domanda che continuano a porsi gli appassionati di sci e la stessa atleta, vincitrice quest’anno della Sfera di Cristallo: “E’ una risposta che non abbiamo. Non ce l’ho io, non ce l’hanno i medici, non ce l’hanno neppure i fisioterapisti. Sto lavorando per questo, sarebbe il mio sogno e ci proverò sicuramente fino all’ultimo”, ha detto Brignone a margine della ventesima edizione della Golf Cup, torneo benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it