Brignano a teatro con ‘Bello di mamma’ | Lo dedico alla sua scomparsa

Dopo ‘I 7 Re di Roma’ Enrico Brignano torna in scena con un nuovo spettacolo: ‘ Bello di mamma!’ (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un one man show che attraverserà l’Italia nell’estate 2025, a partire dal 4 giugno con un’anteprima nazionale dall’ Arena del Mare di Termoli. “Mia madre è mancata un mese fa e questo ha condizionato tutto, anche il titolo, io racconto la mia vita e ho voluto dedicare questo spettacolo alla sua scomparsa, continuando il mio lavoro. Con la perdita prima di mio padre e poi di lei, non ho più un attracco facile, oggi sono il capitano della mia famiglia”... 🔗 Leggi su Lapresse.it