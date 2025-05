Brigitte a Macron | Stai lontano perdente Parla l' esperto di labiale

Un video virale mostra Brigitte Macron che schiaffeggia il marito, il presidente Emmanuel Macron, all'apertura dell'aereo presidenziale in Vietnam. Mentre l'Eliseo minimizza l'incidente come un gesto scherzoso, un esperto di labiale analizza la dinamica della scena e le parole scambiate. Scopriamo insieme questo curioso episodio e le reazioni suscitato nell'opinione pubblica.

Il video della première dame Brigitte Macron che schiaffeggia il marito all'apertura del portellone dell'aereo presidenziale, dopo l'atterraggio in Vietnam, è diventato virale nel giro di pochi minuti. L'Eliseo si è affrettato a bollare il gesto come un semplice scherzo, una scaramuccia di coppia, mentre altri siti (soprattutto quelli critici nei confronti del presidente francese) hanno parlato di violenza. Quel che ancora non si sa è cosa Brigitte avrebbe detto a Macron in quegli istanti così concitati. La première dame avrebbe rivolto delle parole molto dure al marito, stando a quanto spiegato da un esperto di lettura labiale al Daily Express... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Brigitte a Macron: "Stai lontano, perdente". Parla l'esperto di labiale

