Brescia | Brescia Cosplay & Comics

Dal 31 maggio al 2 giugno, il Castello di Brescia ospiterà la terza edizione del Brescia Cosplay & Comics, un evento che celebra il mondo dei fumetti, del cosplay, dei videogiochi e della cultura pop. In un'atmosfera magica e storica, appassionati e curiosi potranno immergersi in un'esperienza unica all'insegna della creatività e dell'arte, rendendo omaggio a un fandom in continua crescita.

