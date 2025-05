Brentella e Piovego batteri fecali nella norma ma pesa il carico antropico | l' indagine

L'indagine "Operazione fiumi" ha analizzato la qualità delle acque nei canali Brentella e Piovego nel padovano, evidenziando la presenza di batteri fecali all'interno dei livelli normali. Tuttavia, il carico antropico delle attività umane continua a preoccupare, sollevando interrogativi sullo stato di salute degli ecosistemi acquatici e sull'impatto delle azioni locali. Risultati e considerazioni emergenti dall'analisi sono fondamentali per futuri interventi di salvaguardia ambientale

Oltre a Brenta e Bacchiglione, nel padovano "Operazione fiumi" ha avuto modo di operare in altri due punti, sulla Brentella e sul Piovego, entrambi canali artificiali: il primo nasce a Limena e collega il Brenta al Bacchiglione, il secondo è un emissario sempre del Bacchiglione. Sulla base dei...

