Bremer scandisce il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo | l’ultima storia lo ritrae in palestra mentre si allena! Tifosi bianconeri sempre più gasati – FOTO

Gleison Bremer si prepara al ritorno in campo con la Juventus, e i suoi ultimi allenamenti in palestra stanno galvanizzando i tifosi bianconeri. Con prove sempre più incoraggianti, il difensore brasiliano segna un passo importante verso la sua rientranza, promettendo di rinforzare la squadra. Scopri di più sui dettagli del suo recupero e sull’emozione dei fan juventini.

Bremer continua ad avvicinare sempre di più il suo rientro in campo: l’ultima storia galvanizza tutti i tifosi bianconeri. Gleison Bremer vede sempre più da vicino il suo rientro in campo. L’ulteriore indizio di un suo nuovo impiego con la maglia della Juve appare attraverso una nuova storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. storia IG Bremer Nel contenuto proposto sul proprio account personale, il difensore brasiliano si immortala con un selfie in palestra. Questo scatto è stato accompagnato da due emoticon, che danno forza a lui e a tutti i tifosi bianconeri. Dopo i festeggiamenti social per la conquista di un posto in Champions League, il numero 3 continua a dare incoraggianti segnali sul suo stato di salute a tutto il popolo juventino... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer scandisce il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo: l’ultima storia lo ritrae in palestra mentre si allena! Tifosi bianconeri sempre più gasati – FOTO

