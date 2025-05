Braun Strowman si candida per il ruolo di Zangief in un futuro film di Street Fighter

Braun Strowman, ex stella della WWE, esprime il suo desiderio di interpretare Zangief in un futuro film di Street Fighter. Il 26 maggio 2025, lottando non solo per un ritorno sul ring, ha alimentato le aspettative dei fan tramite Twitter, candidandosi in modo deciso per questo iconico ruolo. Scopriamo insieme le sue motivazioni e le reazioni suscitate dall'annuncio.

Braun Strowman non ha solo fame di un ritorno sul ring, ma anche di un nuovo ruolo, e ha appena reso molto chiaro chi vorrebbe interpretare: Zangief in Street Fighter. Il 26 maggio 2025, l’ex star della WWE ha alimentato le speculazioni dei fan su Twitter, candidandosi apertamente per un eventuale live-action movie ispirato al celebre videogioco. Strowman ha condiviso uno screenshot di un poster fan-made pubblicato su Instagram dall’account @vigilantetalks, in cui appare nei panni di Zangief: completo da wrestler rosso, sfondo infuocato e tutto il resto. La didascalia sul poster recita: “ Braun Strowman è Zangief... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Braun Strowman si candida per il ruolo di Zangief in un futuro film di Street Fighter

Su questo argomento da altre fonti

Braun Strowman cambia ruolo con la WWE per colpa del suo infortunio - Negli ultimi mesi, uno dei tanti atleti della WWE che si è dovuto assentare dai ring della federazione è Braun Strowman ... la WWE avrebbe pensato ad un ruolo differente per Strowman, con l'atleta che ... 🔗Come scrive worldwrestling.it

Il licenziamento di Braun Strowman dalla WWE non riguardava solo la riduzione dei costi - Braun Strowman ha dovuto fronteggiare il suo secondo licenziamento ... WWE non intendessero più puntare sull´ex campione universale, che aveva assunto un ruolo secondario negli show ed era stato ... 🔗Riporta worldwrestling.it

WWE: Il licenziamento di Braun Strowman non è stato solo una questione di soldi - L’infortunio di Strowman fu più grave di quanto si pensasse. Non si muoveva bene sul ring da quando era tornato a lottare.” Anche la reputazione di Braun nel backstage potrebbe aver giocato un ruolo ... 🔗Riporta spaziowrestling.it