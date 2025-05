Brand Journalism Festival a Roma l’11 novembre la II edizione

Il 11 novembre si terrà a Roma la seconda edizione del Brand Journalism Festival, un'opportunità per esplorare il futuro del contenuto credibile. In un'epoca in cui giornalismo, brand e creator si intrecciano, il festival discuterà le competenze necessarie per creare narrazioni trasparenti e accessibili. Un incontro cruciale per professionisti e appassionati, volto a riflettere sulla responsabilità nella comunicazione moderna.

Come si riconosce oggi un contenuto credibile? Chi ha la responsabilità di costruire narrazioni trasparenti e accessibili? E quali competenze servono per orientarsi in un sistema in cui giornalismo, Brand, creator e istituzioni comunicano in tempo reale, spesso sugli stessi canali? Il Brand Journalism Festival 2025 parte da queste domande e le mette al centro di un confronto aperto, alto e trasversale tra mondi professionali, istituzionali e accademici. L'11 novembre, a Roma, nella sede del Talent Garden, giornalisti, comunicatori, imprese, accademici e rappresentanti istituzionali si confronteranno sul ruolo pubblico dei contenuti, la loro influenza sociale e le trasformazioni in atto nel modo di informare, comunicare, raccontare e "raccontarsi"...

