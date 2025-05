Bradisismo | presidio alla RAI di Napoli del Coordinamento dei Comitati

Questa mattina, il Coordinamento di Comitati e Movimenti per i Campi Flegrei ha manifestato davanti alla sede della Rai di Napoli, protestando contro i gravi ritardi nell'attuazione dei decreti “ad scossam” per affrontare il bradisismo. Dopo 20 anni dalla ripresa del fenomeno e 20 mesi di scosse, i cittadini chiedono azioni concrete e tempestive per garantire la sicurezza e la stabilità della regione.

Il Coordinamento di Comitati e Movimenti per i Campi Flegrei è sceso piazza questa mattina davanti alla sede della Rai, per esprimere profondo dissenso sui notevoli ritardi nonostante i decreti "ad scossam". A distanza di 20 anni dalla ripresa del bradisismo e di 20 mesi dalla ripresa delle scosse, con oltre 2000 cittadini sgomberati nessun .

