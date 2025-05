Brad Pitt come in Akira nel nuovo poster di F1

Un mese ci separa dall’attesissima anteprima internazionale del film F1 con Brad Pitt, diretto da Joseph Kosinski. Un nuovo poster ha recentemente catturato l’attenzione dei fan, non solo per la sua bellezza visiva, ma anche per il suo sorprendente richiamo all’estetica di Akira, aumentando l’entusiasmo e le aspettative. Scopriamo insieme quale magia trasmette quest'immagine affascinante.

Manca solo un mese all’anteprima internazionale del film di F1 con Brad Pitt, diretto da Joseph Kosinski. Nell’attesa è stato pubblicato un nuovo poster che ha suscitato entusiasmo e attesa, e appare a dir poco splendido. Tuttavia, ciò che rende davvero speciale il poster è il modo in cui rende omaggio a uno dei migliori e influenti film anime di tutti i tempi Akira. Nel nuovo poster di F1 si vede Brad Pitt che si allontana dalla sua monoposto, con l’immagine ripresa dall’alto e su sfondo bianco. Il poster è identico all’iconico poster di Akira in cui Shotaro Kaneda cammina verso la sua famosa moto rossa... 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Brad Pitt come in Akira nel nuovo poster di F1

