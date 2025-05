Bracciano RM controlli pre-estivi | 4 denunciati e 6 segnalati per droga

Nel corso di un'operazione mirata durante eventi pubblici ad Anguillara Sabazia, i carabinieri della compagnia di Bracciano hanno controllato oltre 350 persone, portando alla denuncia di quattro individui e alla segnalazione di sei alla Prefettura per possesso di droga. L'intervento si è svolto sabato scorso, il 27 maggio 2025, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Operazione dei carabinieri ad Anguillara Sabazia durante spettacoli pubblici: oltre 350 persone controllate. Bracciano (Roma), 27 maggio 2025 – Sono quattro le persone denunciate e sei quelle segnalate alla Prefettura a seguito dei controlli svolti sabato scorso dai carabinieri della compagnia di Bracciano, nel comune di Anguillara Sabazia, in occasione dell’inizio della stagione estiva. L’attivitĂ , finalizzata alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale, si è svolta in concomitanza con alcuni spettacoli pubblici che hanno richiamato migliaia di persone. Le denunce riguardano due automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, una persona trovata con sostanze stupefacenti e un’altra in possesso di strumenti da scasso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Bracciano (RM), controlli pre-estivi: 4 denunciati e 6 segnalati per droga

Se ne parla anche su altri siti

Bracciano, ordinanze di demolizione a Montebello pendenti in CDS. Il sindaco: “Buon lavoro al commissario” - BRACCIANO (RM) – Bracciano, il Sindaco Tondinelli sul commissario ... al di sopra della procura contabile perché ci ha dato ragione e adesso vogliono “controllare”che il commissario ad Acta agisca ... 🔗Si legge su osservatoreitalia.eu

Coronavirus, a Bracciano due nuovi positivi. Sul lago il drone per controllare gli spostamenti - Non solo pattuglie della Polizia Municipale: a Bracciano arriva il drone per controllare i contravventori al decreto sul Coronavirus che impone a tutti di rimanere a casa salvo necessità ... 🔗Lo riporta romatoday.it

Malamovida sul Lago, controlli dei Carabinieri di Bracciano - Fine settimana di serrati controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bracciano, che hanno condotto un importante servizio ad “alto impatto”, con particolare attenzione alle località di ... 🔗Scrive terzobinario.it