Boxe Manny Pacquiao torna sul ring a 46 anni! Sfiderà Barrios per il titolo mondiale dei welter

A 46 anni, Manny Pacquiao sorprende il mondo della boxe con un clamoroso ritorno sul ring, dopo quattro anni di assenza. Il leggendario pugile filippino è pronto a sfidare Mario Barrios per il titolo mondiale dei pesi welter, promettendo uno spettacolo emozionante il 19 luglio al MGM Grand. Con questa lotta, Pacquiao punta a consolidare ulteriormente il suo già incredibile mese di carriera.

Manny Pacquiao ha annunciato il suo ritorno sul ring, quattro anni dopo il ritiro, e si appresta ad affrontare una sfida durissima per entrare ancor più nella leggenda della boxe. “ Sono tornato. Il 19 luglio torno sul ring per affrontare il campione Wbc dei pesi welter Mario Barrios al Mgm Grand di Las Vegas. Facciamo la storia! “, le parole del pugile filippino. A 46 anni suonati Pacquiao si rimette in gioco dunque, dopo la recente mancata elezione al Senato delle Filippine, con l’obiettivo di diventare il campione del mondo dei pesi welter più anziano di sempre. Ricordiamo che il nativo di Kibawe classe 1978 è l’unico nella storia ad aver conquistato un titolo iridato in otto categorie diverse, dai mosca ai superwelter... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, Manny Pacquiao torna sul ring a 46 anni! Sfiderà Barrios per il titolo mondiale dei welter

