borse europee rallentano a metà seduta future usa in rialzo

Rallentano il passo le principali borse europee al traguardo di metà seduta, pur con i future Usa in rialzo. Londra e Francoforte sono le migliori con un rialzo dello 0,8% circa, seguono Milano (+0,35%), Parigi (+0,2%) e Madrid (-0,16%), che gira in negativo. In linea con le stime la fiducia dei consumatori tedeschi, calata comunque sotto i 20 punti. Stabile il mercato dell'auto europeo in aprile, mentre l' inflazione francese segna un calo inatteso dello 0,1%. In Eurozona coerente con le attese sia la fiducia dei consumatori, meglio delle stime invece sia quella sia del settore industriale sia dei servizi...