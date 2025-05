Borsa di Tokyo cauta | attesa per negoziati tra Trump e Ue Wall Street chiusa

La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, priva di spunti da Wall Street, chiusa per la festività nazionale negli Stati Uniti, e con gli investitori che attendono ulteriori sviluppi dai negoziati sul commercio tra l' amministrazione Trump e l' Ue. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,04%, a quota 37.518,23. Sul mercato valutario lo yen è poco variato, sul dollaro a 142,50 e sull'euro a 162,30... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Tokyo cauta: attesa per negoziati tra Trump e Ue, Wall Street chiusa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Borsa di Tokyo apre cauta senza spunti da Wall Street chiusa per festività; Borsa: Asia tiene in attesa del disgelo Usa-Cina, positiva Tokyo; la borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante Wall Street ferma in attesa dei negoziati commerciali; Borsa di Tokyo apre in calo | Nikkei perde l' 111% in attesa dei negoziati Giappone-USA. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Borsa di Tokyo cauta: attesa per negoziati tra Trump e Ue, Wall Street chiusa - La Borsa di Tokyo apre cauta, senza spunti da Wall Street chiusa, aspettando sviluppi sui negoziati tra Trump e Ue. 🔗Secondo quotidiano.net

la borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante Wall Street ferma in attesa dei negoziati commerciali - I mercati di Tokyo aprono in rialzo con il Nikkei 225 a 37.160 punti, mentre lo yen si rafforza; l’attenzione è rivolta ai negoziati commerciali tra Giappone, Stati Uniti e Unione europea. 🔗Si legge su gaeta.it

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,47%) - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, malgrado la chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, con Wall Street che osserva un giorno di pausa, e in attesa di magg ... 🔗Come scrive msn.com

