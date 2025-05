Borsa di Tokyo apre cauta senza spunti da Wall Street chiusa per festività

La Borsa di Tokyo avvia la seduta con cautela, priva di stimoli provenienti da Wall Street, che rimane chiusa per una festività. Gli investitori osservano attentamente i negoziati commerciali tra l'amministrazione Trump e l'Unione Europea, in attesa di segnali significativi sul futuro delle relazioni economiche. Il listino si presenta incerto, riflettendo le tensioni globali e le aspettative del mercato.

La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, priva di spunti da Wall Street, chiusa per la festività nazionale negli Stati Uniti, e con gli investitori che attendono ulteriori sviluppi dai negoziati sul commercio tra l'amministrazione Trump e l' Ue. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,04%, a quota 37.518,23. Sul mercato valutario lo yen è poco variato, sul dollaro a 142,50 e sull'euro a 162,30... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Tokyo apre cauta senza spunti da Wall Street chiusa per festività

