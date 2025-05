Boom di truffe Inps via e-mail e sms ecco come non farsi rubare soldi e dati

Negli ultimi tempi, l'INPS ha registrato un preoccupante boom di truffe online che sfruttano il suo nome per ingannare i cittadini. Attraverso SMS e email fraudolente, i truffatori cercano di rubare dati personali e informazioni finanziarie. Scopriamo come riconoscere questi inganni e proteggere i propri soldi e informazioni.

Roma, 26 maggio 2025 – Occhio all'inganno. L' Inps  ha segnalato un forte aumento nell'ultimo periodo delle truffe online che usano il suo nome per sottrarre dati personali e finanziari dei cittadini. I raggiri in questione vengono effettuati principalmente attraverso SMS o e- mail false, denominate phishing o smishing, che invitano l'utente a cliccare su un link non ufficiale per verificare, confermare o integrare i propri dati con la scusante di continuare a percepire prestazioni Inps o eventuali rimborsi di vario tipo. Inps raccomanda di non cliccare su nessuno di questi link, di non fornire alcun dato personale e di ignorare qualunque modalitĂ di comunicazione che possono essere utilizzate dai truffatori per il furto di informazioni... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Boom di truffe Inps via e-mail e sms, ecco come non farsi rubare soldi e dati

