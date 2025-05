Boom di ascolti per l’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 su Eurosport

L'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 ha catturato l'attenzione del pubblico, registrando ascolti straordinari su Eurosport 1 con 779.000 spettatori e un impressionante 4,1% di share. Il match ha raggiunto un picco di 1,1 milioni di telespettatori, stabilendo un record per un incontro di primo turno negli Slam, confermando l'entusiasmo crescente attorno al giovane talento italiano.

L’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros fa subito registrare grandi ascolti su Eurosport 1 con 779k spettatori e il 4,1% di share sul canale Warner Bros. Discovery e un picco di 1,1 milione d’ascolto, record per un match di primo turno negli Slam. Durante la messa in onda, la partita di Jannik Sinner contro Arthur Rinderknech con la telecronaca di Riccardo Bisti e Paolo Canè... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Boom di ascolti per l’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 su Eurosport

Altre fonti ne stanno dando notizia

Boom di ascolti per Sinner-Alcaraz su Rai 1, quasi 40% di share per la finale di Roma. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Boom di ascolti per l’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 su Eurosport - L’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros fa subito registrare grandi ascolti su Eurospo... Non perdere nemmeno un aggiornamento, leggi subito il nostro articolo completo! 🔗Come scrive digital-news.it

Tennis in tv: boom di ascolti per Jannik Sinner - E’ tornata la Sinnermania: ieri sera sono stati ben 2 milioni e mezzo i telespettatori sintonizzati su Raitre, rete a dir poco insolita per il tennis, a tifare per Jannik Sinner contro l’argentino Cer ... 🔗Riporta msn.com

Ascolti tv ieri 10 novembre: De Martino oscurato da Sinner, Mara Venier da record (senza Ballando) - Su Rai 3 risale anche Report che, dopo il clamoroso esordio al 13,8% e il crollo al ... 1,8% di share con 303mila spettatori. Ascolti: i numeri di ieri A pagare il boom per la vittoria Jannik Sinner ... 🔗Si legge su libero.it