Bonus condizionatori e pompe di calore 2025 | chi può chiederlo e come funziona

Nel 2025, è possibile ottenere significative detrazioni fiscali per l'acquisto e l'installazione di condizionatori e pompe di calore. Attraverso il Bonus Ristrutturazioni e l'Ecobonus, gli utenti possono beneficiare di aliquote del 50% e del 36% per le prime case. Scopriamo chi può richiedere queste agevolazioni e come sfruttarle al meglio per migliorare l'efficienza energetica domestica.

Nel 2025 è possibile usufruire di detrazioni fiscali per l'acquisto e l'installazione di condizionatori e pompe di calore. Queste agevolazioni possono essere richieste tramite il Bonus Ristrutturazioni o l'Ecobonus, con aliquote rispettivamente del 50% e del 36% per le prime case.

Bonus condizionatori e pompe di calore: guida 2025. Focus su quale bonus scegliere