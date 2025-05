Bonus Conclave da 500 euro per i dipendenti vaticani | cos’è la misura ripristinata da Papa Leone XIV

Dopo oltre dieci anni di assenza, il "bonus Conclave" di 500 euro per i dipendenti vaticani è stato reintrodotto da Papa Leone XIV. La misura, abolita nel 2013 da Papa Francesco per favorire le opere di bene, mira ora a valorizzare l'impegno straordinario del personale della Santa Sede. Scopriamo i dettagli e le motivazioni dietro questa importante decisione.

Dopo più di un decennio, torna il “bonus Conclave”, una gratifica di 500 euro per i dipendenti vaticani. La misura, abolita nel 2013 da Papa Francesco per destinare i fondi ai poveri, è stata ripristinata da Papa Leone XIV con l’intento di riconoscere il lavoro straordinario svolto dai dipendenti durante la Sede Vacante. Il bonus è stato accreditato direttamente in busta paga, sorprendendo positivamente oltre 4 mila lavoratori della Santa Sede e dello Stato Vaticano. Tra i beneficiari ci sono impiegati della Curia romana, dei Musei Vaticani, dell’Archivio Apostolico, della farmacia vaticana, nonché giornalisti, tecnici e addetti ai servizi interni come i benzinai e i postini... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus Conclave da 500 euro per i dipendenti vaticani: cos’è la misura ripristinata da Papa Leone XIV

