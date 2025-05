Bonus 190 euro per ogni figlio studente | come funziona e come ottenerlo

Il bonus di 190 euro per ogni figlio studente offre un significativo sostegno finanziario ai genitori che affrontano spese educative. Con l'aggiornamento della Legge di Bilancio 2025, la soglia di detrazione è aumentata a 1.000 euro, migliorando la possibilità di ottenere vantaggi fiscali. Scopri come funziona e come accedere a questa agevolazione per supportare il percorso educativo dei tuoi figli.

Il bonus 190 euro per figli studenti rappresenta un’importante agevolazione fiscale per i genitori che sostengono spese per l’istruzione. La Legge di Bilancio 2025 ha incrementato la soglia massima di detrazione, passando da 800 a 1.000 euro, permettendo così di ottenere uno sconto Irpef più elevato. Questo beneficio non prevede una richiesta specifica, ma deve . Bonus 190 euro per ogni figlio studente: come funziona e come ottenerlo Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

