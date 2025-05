Bono elogia questo dramma fantasy degli anni ' 80 in streaming su Prime Video come il suo film preferito

Bono ha di recente elogiato un dramma fantasy degli anni '80, disponibile in streaming su Prime Video, definendolo il suo film preferito. Durante un'intervista al Festival di Cannes, il celebre cantautore degli U2 ha condiviso aneddoti sulla sua vita, le sue fonti di ispirazione e ha svelato il significato dietro il documentario "Stories of Surrender". Scopri di più su questo affascinante viaggio personale.

In una recente intervista, Bono ha voluto raccontare diversi retroscena della sua vita, comprese le sue fonti di ispirazione e il suo film preferito in assoluto. Durante il Festival di Cannes, il cantautore degli U2, Bono ha raccontato il dietro le quinte del documentario Stories of Surrender, rivelando il suo amore per Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, film che ha segnato profondamente la sua vita. Bono e il suo canto al cielo sopra Berlino All'ombra delle palme del Croisette, Bono si è concesso ai riflettori per presentare il suo documentario Bono: Stories of Surrender, firmato da Andrew Dominik e ispirato al suo spettacolo teatrale solista... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bono elogia questo dramma fantasy degli anni '80, in streaming su Prime Video, come il suo film preferito

