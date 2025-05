Bonny Inter si osserva l’attaccante del Parma! Ausilio vorrebbe chiudere prima del Mondiale per Club

L'Inter punta su Bonny, attaccante del Parma, come rinforzo strategico in vista del Mondiale per Club. Il direttore Ausilio intende chiudere rapidamente la trattativa, tenendo conto delle esigenze dei ducali. Questo trasferimento rappresenta una priorità del calciomercato nerazzurro, come evidenziato dall'analisi di Tuttosport.

Bonny Inter, si osserva l’attaccante del Parma! Ausilio vorrebbe chiudere prima del Mondiale per Club. La richiesta dei ducali. Un rinforzo in attacco in vista del Mondiale per club: è questa una delle priorità del calciomercato Inter, come riporta oggi Tuttosport. Per questo motivo domenica scorsa il direttore sportivo Piero Ausilio si trovava al Gewiss Stadium per osservare da vicino Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma. Il giocatore ha caratteristiche simili a Marcus Thuram e potrebbe approdare a Milano anche grazie ai buoni rapporti tra Beppe Marotta e Federico Cherubini. Il Parma lo valuta attorno ai 20 milioni di euro, ma l’Inter sta valutando l’inserimento di una contropartita tecnica, considerando che i ducali sono sempre attenti ai talenti in prospettiva futura... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, si osserva l’attaccante del Parma! Ausilio vorrebbe chiudere prima del Mondiale per Club

