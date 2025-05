Bonanni | Conte? Lo vorrebbero tutti Una squadra è avanti per lui…

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del futuro di Antonio Conte, tecnico del Napoli e accostato anche al Milan... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bonanni: “Conte? Lo vorrebbero tutti. Una squadra è avanti per lui…”

