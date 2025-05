Bomber il duello al capolinea Casolla spicca in serie D

Con la chiusura della stagione calcistica 2024-25, la lotta per il titolo di bomber si accende in Serie D, dove Casolla si distingue per le sue performance. Scopriremo come si è articolata la classifica dei marcatori, tra sorprese e conferme, nell'universo dei dilettanti, dove i goleador sono sempre una rarità preziosa. Chi conquisterà il titolo di capocannoniere?

A fine campionato si apre subito la caccia al bomber, che è il sinonimo dell’attaccante che fa gol, merce rara anche tra i dilettanti. Nei nostri tornei però c’è sempre chi il gol lo ha in canna, vediamo tra soprese e conferme come è finita la classifica dei marcatori 2024-25 categoria per categoria. SERIE D. Qui dove milita il Fossombrone (girone F) in cima alla speciale graduatoria si sono classificati quattro attaccanti con 15 gol a testa: Francesco Casolla (Fossombrone), Antonio Martiniello (Ancona), Pablo Ezequiel Banegas (L’Aquila) e Umberto Eusepi (Sambenedettese). 14 reti le reti Emmanuel Monday Nanapere (Castelfidardo)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomber, il duello al capolinea. Casolla spicca in serie D

