Bologna trovato morto in casa | si indaga per omicidio

Tragedia a Bologna, dove Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento di via Antonio Zanolini. L'uomo, rinvenuto a faccia in giù in un lago di sangue, presenta evidenti segni di violenza, suscitando l'attenzione delle autorità che hanno avviato indagini per omicidio. Le circostanze della sua morte rimangono misteriose, con gli investigatori al lavoro per chiarire quanto accaduto.

Si indaga per omicidio per la morte di Giuseppe Marra, 59 anni, trovato morto in casa a Bologna questa mattina in via Antonio Zanolini. L’uomo era riverso a terra a faccia in giù in un lago di sangue, colpito alla testa da un oggetto contundente. A richiamare l’attenzione delle persone, che hanno poi contattato le forze dell’ordine, è stata la compagna dell’uomo, trovata in strada a piedi scalzi e con le mani sporche di sangue che chiedeva aiuto. La vittima aveva un negozio di cannabis light in città da cui, secondo le prime indagini dei carabinieri del comando provinciale di Bologna, non mancherebbe nulla... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, trovato morto in casa: si indaga per omicidio

