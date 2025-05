Bologna proteste contro Meloni | bruciata una bandiera Ue

Il 27 maggio, Bologna ha ospitato una vibrante protesta contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita per l'Assemblea di Confindustria. Durante il corteo, alcuni collettivi hanno simbolicamente bruciato una bandiera dell'Unione europea, esprimendo il loro dissenso nei confronti delle politiche del governo. Le manifestazioni hanno messo in luce tensioni politiche e sociali profonde nel contesto attuale.

Il 27 maggio, durante la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bologna, alcuni collettivi hanno organizzato un corteo di protesta. Nel corso della manifestazione è stata bruciata una bandiera dell’Unione europea. Meloni era in cittĂ per partecipare all’Assemblea di Confindustria. Contestazioni anche nei pressi del centro... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bologna, proteste contro Meloni: bruciata una bandiera Ue

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Proteste per la visita di Meloni: nel mirino il decreto sicurezza; Giorgia Meloni a Bologna: “Verificare anomalie sul prezzo dell’energia”. Le proteste: bruciata una bandiera Ue; Decreto Sicurezza, riarmo, Meloni a Bologna: la fitta agenda di mobilitazioni di PaP; Meloni e Metsola a Bologna: visita al Tecnopolo e al supercomputer Leonardo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna, proteste contro Meloni: bruciata una bandiera Ue - Il 27 maggio, durante la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bologna, alcuni collettivi hanno organizzato un corteo di protesta. Nel corso della manifestazione è stata bruciata una ... 🔗Secondo tg24.sky.it

Giorgia Meloni oggi a Bologna, la contestazione inizia con uno studente incatenato - La premier in visita in città con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Prima all'assemblea 2025 di Confindustria al Teatro EuropAuditorium, poi si sposteranno al Tecnopolo ... 🔗Segnala msn.com

Bologna, studenti protestano contro Meloni e Metsola: bruciata una bandiera Ue – Il video - L'arrivo in città della premier e della presidente del Parlamento europeo contestato da alcuni studenti: «Basta con le vostre politiche di sicurezza» L'articolo Bologna, studenti protestano contro Mel ... 🔗Segnala msn.com

Manifestanti in corteo a Bologna protestano contro Meloni e bruciano una bandiera dell'Ue