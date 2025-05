Bologna operati Dallinga e Odgaard | l’annuncio ufficiale e i tempi di recupero

Il Bologna ha ufficialmente comunicato gli infortuni di Jens Odgaard e Thijs Dallinga, annunciando le operazioni necessarie per il loro recupero. Nel presente articolo, esaminiamo i dettagli riguardanti gli infortuni e i tempi stimati per il ritorno in campo dei due giocatori cruciali per la squadra.

L'annuncio ufficiale del Bologna sugli infortuni di Jens Odgaard e Thijs Dallinga ed i tempi di recupero. Tutti i dettagli in merito Il Bologna, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato gli infortuni di Jens Odgaard e Thijs Dallinga e le relative operazioni in vista della prossima stagione. COMUNICATO UFFICIALE BOLOGNA –

