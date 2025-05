Bologna Odgaard e Dallinga operati | Torneremo presto

Bologna, 27 maggio 2025 – Gli attaccanti Jens Odgaard e Thijs Dallinga, protagonisti della recente vittoria in Coppa Italia, sono stati sottoposti ad un intervento chirurgico per ernia sportiva. I due calciatori del Bologna affronteranno un breve periodo di recupero, promettendo di tornare presto in campo per contribuire alla squadra.

Bologna, 27 maggio 2025 – Gli eroi della Coppa Italia sotto i ferri: Odgaard e Dallinga si sono operati per risolvere i rispettivi problemi fisici. "Nella giornata di ieri, Jens Odgaard e Thijs Dallinga sono stati sottoposti all’intervento di sports hernia. I giocatori osserveranno qualche giorno di convalescenza prima di iniziare con la riabilitazione”. Questo il comunicato del club, a mettere nero su bianco ciò che già da tempo era nell’aria. Da settimane, infatti, i due convivevano con una dolorosa e fastidiosa pubalgia, che aveva condizionato e non poco le loro recenti prestazioni. A dare la notizia, prima del Bologna stesso, sono stati nelle scorse ore gli stessi Odgaard e Dallinga, sui propri profili social... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, Odgaard e Dallinga operati: “Torneremo presto”

