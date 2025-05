Bologna 59enne trovato morto in casa | urla della compagna in strada coperta di sangue

Un tragico episodio si è verificato a Bologna, dove Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto in casa, in un ingresso coperto di sangue. La compagna, visibilmente scossa e macchiata di sangue, ha lanciato l’allerta. Le indagini sono in corso, con gli inquirenti che ipotizzano un omicidio, poiché l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente.

Omicidio a Bologna, 59enne trovato morto in un palazzo di via Zanolini. A dare l’allarme la compagna - BOLOGNA – I vicini hanno sentito le urla della compagna e hanno visto la donna in strada coperta di sangue. Era morto il suo convivente, Giuseppe Marra, 59 anni, trovato riverso a terra all’ingresso ... 🔗Da bologna.repubblica.it

