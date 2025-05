Bologna 59enne trovato morto in casa | l' allarme della compagna Indagini in corso

Un tragico avvenimento scuote Bologna, dove un 59enne è stato trovato morto nella sua abitazione in via Zanolini. L'allerta è stata lanciata dalla compagna, presente nell'appartamento. Il rinvenimento del corpo, con evidenti ferite al capo, ha avviato un'indagine da parte dei carabinieri, che stanno interrogando i condomini e procedendo con perquisizioni mirate per chiarire la dinamica dei fatti.

Si indaga per omicidio per la morte di un 59enne, trovato in casa a Bologna, in via Zanolini, con ferite al capo, riverso sul pavimento dell'ingresso. I carabinieri stanno ascoltando i condomini ed è in corso una perquisizione. A dare l'allarme sarebbe stata la compagna convivente, come lui originaria di Aosta. I vicini hanno sentito le urla della compagna e hanno visto la donna in strada coperta di sangue. ... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bologna, 59enne trovato morto in casa: l'allarme della compagna. Indagini in corso

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sitting volley, Nola si conferma campione d'Italia; Napoli Campione, il 27 maggio Repubblica regala un libro da collezione sul quarto scudetto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Omicidio a Bologna, 59enne trovato morto in un palazzo di via Zanolini. A dare l’allarme la compagna - BOLOGNA – I vicini hanno sentito le urla della compagna e hanno visto la donna in strada coperta di sangue. Era morto il suo convivente, Giuseppe Marra, 59 anni, trovato riverso a terra all’ingresso ... 🔗Si legge su bologna.repubblica.it

Bologna, uomo trovato morto in una pozza sangue nella sua abitazione in via Zanolini: a dare l'allarme la compagna. Si indaga per omicidio - Giuseppe Marra, 59enne, era riverso a pancia in giù in una pozza di sangue all'ingresso di casa. Il corpo presenta due ferite alla testa. La compagna 57enne è corsa in strada chiedendo aiuto e insangu ... 🔗Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Uomo trovato morto in casa nel sangue. La compagna ha dato l'allarme. Si cerca un'arma nei cassonetti - L'uomo, 59enne, era riverso a pancia in giù in una pozza di sangue all'ingresso di casa. La compagna 57enne è corsa in strada chiedendo aiuto e insanguinata. Gli inquirenti al lavoro per chiarire se s ... 🔗Lo riporta msn.com

Morte di Francesco Ciaravolo hanno, l’uomo si è suicidato?