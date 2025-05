Bologna 59enne trovato morto in casa | gestiva un cannabis shop Caccia al killer si cerca anche l’arma

Giuseppe Marra, 59enne originario di Aosta e gestore di un cannabis shop, è stato trovato morto nel suo appartamento a Bologna, con ferite al capo. La scoperta, avvenuta nella mattinata del 27 maggio, ha scatenato una caccia al killer e ricerche dell'arma del delitto. Le indagini sono in corso per fare luce su questo misterioso omicidio.

Giuseppe Marra, un uomo di 59 anni originario di Aosta, è stato trovato morto questa mattina, martedì 27 maggio, in un palazzo in via Zanolini, nella prima periferia Est di Bologna. L’uomo è stato trovato a pancia in giù e con ferite al capo nell’ingresso del suo appartamento al terzo piano. A dare l’allarme è stata la compagna convivente, anche ella originaria di Aosta, che è corsa in strada con i vestiti sporchi di sangue per chiedere aiuto ai vicini. I due vivevano in via Zanolini dal 2021 e gestiscono un negozio di cannabis legale, in centro storico. L’allarme e le indagini. I carabinieri ora indagano per omicidio e stanno scandagliando i cassonetti e le aiuole della zona alla ricerca dell’arma del delitto, presumibilmente un oggetto contundente... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Bologna, 59enne trovato morto in casa: gestiva un cannabis shop. Caccia al killer, si cerca anche l’arma

