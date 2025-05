Bocchino attacca Jebreal | Antisemita lei | È pazzo o ubriaco? delegittima genocidio a Gaza vergogna umana e lobbista di me*da - VIDEO

In un acceso confronto durante il programma "Accordi e Disaccordi", Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, ha attaccato la giornalista Rula Jebreal, accusandola di antisemitismo e di non condannare le violenze a Gaza. Le sue parole hanno scatenato polemiche, portando a una discussione intensa sulle responsabilità comunicative in contesti di crisi. Un episodio che mette in luce le tensioni mediatiche e politiche attuali.

Scontro acceso ad Accordi e disaccordi tra il direttore editoriale del Secolo d'Italia e la giornalista Italo Bocchino attacca Rula Jebreal ad Accordi e Disaccordi. Il direttore editoriale del Secolo d'Italia rimprovera alla giornalista di non avere espresso nessuna parola di condanna sui fat... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bocchino attacca Jebreal: "Antisemita", lei: "È pazzo o ubriaco? delegittima genocidio a Gaza, vergogna umana e lobbista di me*da" - VIDEO

