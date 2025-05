Blitz con i mitra durante una cena l' arresto iin Albania del latitante fuggito da Barcaglione | VIDEO

Xhevdet Plaku, un latitante albanese di 45 anni, è stato arrestato in Albania dopo un'operazione rapida condotta con armi in pugno durante una cena. Fuggito il 23 gennaio dalla Casa di Reclusione di Barcaglione ad Ancona, Plaku stava scontando una pena per traffico internazionale di stupefacenti e beneficiava della semilibertà. I dettagli dell'arresto sono stati catturati in un video che ha suscitato grande attenzione.

È stato arrestato in Albania Xhevdet Plaku, il 45enne albanese evaso lo scorso 23 gennaio dalla Casa di Reclusione di Barcaglione, ad Ancona. L'uomo, detenuto per traffico internazionale di stupefacenti, stava scontando una pena fino all'8 gennaio 2027 e beneficiava della semilibertà, che gli...

