Blitz al porto di Manfredonia rifiuti pericolosi non tracciati e canoni per smaltirli mai versati | sanzioni per 2 milioni

Un blitz della Guardia di Finanza di Manfredonia ha rivelato un grave illecito legato ai rifiuti pericolosi: mancata tracciabilità e canoni di smaltimento non versati, con sanzioni che ammontano a 2 milioni di euro. L'operazione, coordinata dal reparto operativo aeronavale di Bari, ha mirato a garantire il rispetto delle normative sul corretto smaltimento delle sostanze nocive.

La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, sotto il coordinamento operativo del reparto operativo aeronavale di Bari, ha eseguito una complessa attività di controllo del territorio per monitorare la tracciabilità e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti...

Tonnellate di rifiuti speciali abbandonati, blitz Guardia Costiera Manfredonia a Foggia